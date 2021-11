Unieuro celebra il Cyber Monday con le offerte solo online: i migliori sconti

In risposta al volantino del Cyber Monday di Mediaworld, anche Unieuro ha deciso di celebrare questa giornata dedicata ai prodotti d'elettronica con una serie di offerte valide solo online.

Tra i prodotti in offerta segnaliamo l'AirTag di Apple a 29 Euro, in calo del 27% rispetto ai 35 Euro di listino, mentre Apple Pencil di seconda generazione è disponibile a 109 Euro, con un risparmio di 26 Euro dai 135 Euro imposti dal produttore. Interessante anche l'offerta su Apple Watch Series 3 GPS Only con cassa da 38mm, che nella colorazione alluminio grigio è disponibile a 199 Euro, il 13% in meno rispetto ai 229,99 Euro di listino. Interessante anche la riduzione su Apple Watch Series 6 GPS Only con cassa da 40mm, che passa a 379,99 euro.

Tra gli altri sconti segnaliamo anche l'Oppo A53s a 159,99 Euro, il 20% in meno rispetto ai 199,99 Euro di listino. Il Lenovo IdeaPad 3 invece passa a 499,90 Euro dai 529 Euro precedenti.

Degna di menzione anche la riduzione sull'LG OLED 48A1 da 48 pollici, che passa da 1499 Euro ad 879 Euro, con una riduzione del 41%.

Infine, segnaliamo lo sconto del 16% sul MacBook Air da 13 pollici con chip M1 ed SSD da 256 gigabyte, che passa a 969 Euro.

La lista completa delle offerte solo online di Unieuro può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.