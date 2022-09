Unieuro celebra iPhone 14 con lo 'Speciale Apple': tanti sconti fino al 22 Settembre

Nel giorno in cui debuttano ufficialmente i nuovi iPhone 14, Unieuro celebra il lancio della nuova generazione di smartphone made in Apple con un nuovo volantino battezzato “Speciale Apple”, attivo fino al 22 Settembre.

L’iniziativa promozionale propone una serie di sconti molto interessanti su tantissimi prodotti del colosso di Cupertino. Il MacBook Air da 13 pollici con chip M1, GPU 7-core, SSD da 256 gigabyte ed 8 gigabyte di RAM viene proposto a 979 Euro, con un risparmio del 20% rispetto ai 1229 Euro di listino. Scontato anche il MacBook Pro da 14 pollici con chip M1 Pro 8-core, a 2099 Euro, l’11% in meno rispetto ai 2369 Euro di listino.

In sconto troviamo anche l’iPad da 10,2 pollici WiFi Only con 256 gigabyte di storage, che passa a 479 Euro, il 14% in meno dai 559 Euro di listino, mentre l’iPhone 13 da 128 gigabyte passa a 789 Euro, in calo del 15% dai 939 Euro di listino.

Apple Watch SE GPS Only con cassa da 40mm passa a 269 Euro, invece, il 6% in meno dai 289 Euro di listino, mentre Apple Watch Series 7 GPS Only da 41mm viene proposto a 379 Euro, con un risparmio del 13%.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.