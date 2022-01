Unieuro celebra le vacanze: volantino 'Happy Holidays' con super sconti fino al 9 Gennaio

Dopo aver parlato del nuovo volantino di Euronics, ci spostiamo sul sito web di Unieuro che propone il volantino "Happy Holidays" con una serie di super sconti fino al prossimo 9 Gennaio 2022.

Tra le promozioni, segnaliamo Apple Watch SE GPS Only con cassa da 40mm in alluminio grigio a 289 Euro, il 6% in meno rispetto ai 309 Euro di listino.

Per quanto riguarda i TV, invece, l'LG OLED 55C1 da 55 pollici è disponibile in offerta a 1399 Euro, il 31% in meno rispetto ai 2028,99 Euro, mentre l'LG 55UP75006LF da 55 pollici viene scontato a 499,90 Euro, con uno sconto del 33% rispetto ai 749 Euro. In offerta anche il Samsung QLED QE55Q70A da 55 pollici, che passa a 799,90 Euro dai 1299 Euro di listino.

iPhone 13 Pro Max da 128 gigabyte, invece, può essere acquistato a 1199 Euro, in questo caso il 6% in meno rispetto ai 1289 Euro di listino. Lo Xiaomi Redmi 10, invece, viene scontato da Unieuro a 159,99 Euro, il 20% in meno rispetto ai 199,99 Euro di listino. Restando in ambito iPhone, invece, citiamo lo sconto su iPhone 11 da 128 gigabyte, a 639 Euro, con un risparmio di 30 Euro rispetto ai 669 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.