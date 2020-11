Unieuro Change Black Friday al 'fotofinish': Amazfit GTS sotto i 100 euro

Mancano ormai poche ore alla conclusione dell'iniziativa "Change Black Friday", che terminerà il 10 novembre 2020. Siamo, dunque, giunti al "fotofinish", ma ci sono ancora alcune promozioni che possono dire la loro. Tra queste, rientra un'offerta legata allo smartwatch Amazfit GTS.

I più attenti tra di voi si ricorderanno del fatto che qualche mese lo smartwatch era già stato al centro di una promozione. In quell'occasione, il prezzo era fissato a 114,50 euro, mentre ora si scende sotto alla "barriera psicologica" dei 100 euro, dato che Unieuro vende il prodotto a 99,90 euro mediante il suo portale ufficiale. Stando a quest'ultimo sito Web, precedentemente il costo sarebbe stato di 129,90 euro, quindi si tratta di uno sconto del 23%. Vi ricordiamo che lo smartwatch dispone di un pannello AMOLED da 1,65 pollici, nonché di chip NFC e GPS. Le colorazioni messe in offerta da Unieuro sono quelle Nero, Oro, Rosso, Rosa, Grigio e Blu.

La promozione messa in campo dalla nota catena sembra essere quella più valida tra i principali store online che vendono prodotti tecnologici. Infatti, i rivenditori di Amazon Italia propongono lo smartwatch a 108,99 euro, mentre il prodotto non risulta essere disponibile sul portale ufficiale di MediaWorld. Insomma, se state cercando uno smartwatch che non costi troppo, potrebbe trattarsi di una buona occasione, considerando anche che Amazfit GTS viene venduto a 104,90 euro sul sito ufficiale del produttore (la colorazione Red si può trovare a 99,90 euro anche qui).