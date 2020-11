Unieuro Change Black Friday, Google Nest Mini 2 in sconto sotto i 20 euro!

Dopo lo sconto sul robot aspirapolvere iRobot Roomba 980, "torniamo" da Unieuro per trattare un'offerta interessante relativa allo smart speaker Google Nest Mini 2. Infatti, quest'ultimo è al centro di uno sconto pari al 66%, che ha fatto scendere particolarmente il suo prezzo.

Infatti, solitamente venduto a 59 euro secondo il portale ufficiale di Unieuro, ora il dispositivo viene proposto a un prezzo pari a 19,99 euro. In parole povere, siamo dinanzi a uno sconto di 39,01 euro. Vi ricordiamo che si sta parlando di uno smart speaker, ovvero di un dispositivo pensato per interagire con l'assistente vocale Google Assistant. Le colorazioni messe in offerta a questo prezzo dalla nota catena sono quelle Antracite e Grigio.

La promozione di Unieuro arriva in seguito all'avvio degli sconti relativi al Black Friday del Google Store ufficiale, che propone questo dispositivo a 25 euro. Per il resto, gli altri store online non sono di certo rimasti a guardare, dato che MediaWorld ha abbassato il prezzo di Google Nest Mini a 19,99 euro. Non siamo invece riusciti a trovare il prodotto sul portale ufficiale di Amazon Italia.

In ogni caso, l'offerta lanciata da Unieuro può sicuramente risultare interessante per chi sta cercando uno smart speaker a poco prezzo. Infatti, difficilmente in passato Nest Mini 2 è sceso sotto i 20 euro.