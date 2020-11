Unieuro Change Black Friday, Huawei P30 Pro NE con servizi Google in sconto

In seguito all'offerta legata a Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2, "torniamo" da Unieuro per via di un'altra promozione interessante. Questa volta il settore coinvolto è quello dei dispositivi mobili, visto che la nota catena ha scontato lo smartphone Huawei P30 Pro New Edition.

Per chi non lo sapesse, si tratta di una variante uscita nel 2020 che dispone dei servizi Google. Questo modello non va confuso con l'originale Huawei P30 Pro, annunciato nel 2019. Per maggiori dettagli sulla New Edition, potete fare riferimento alla notizia di annuncio. In ogni caso, una differenza importante è rappresentata dalla memoria interna, dato che Huawei P30 Pro NE dispone di 256GB, mentre la versione "originale" si ferma a 128GB sul portale ufficiale dell'azienda cinese.

Tornando alla promozione, Unieuro ha abbassato il prezzo del dispositivo a 599 euro mediante il suo portale ufficiale. Stando a quest'ultimo, solitamente il costo dello smartphone sarebbe fissato a a 849,90 euro, quindi si sta parlando di un possibile risparmio di 250,90 euro, ovvero del 29%. Non male, considerando anche il fatto che questo prodotto è arrivato solamente da alcuni mesi in Italia.

Per il resto, analizzando le offerte lanciate dagli altri principali store online, abbiamo notato che anche MediaWorld ha scontato Huawei P30 Pro New Edition a 599 euro. Per quel che concerne, invece, i rivenditori di Amazon Italia, questi ultimi propongono lo smartphone a 569 euro.