Unieuro Change Black Friday, Samsung Galaxy A51 a un prezzo super!

Siamo entrati nel mese di novembre 2020 e Unieuro ha dato ufficialmente il via al volantino chiamato "Change Black Friday". Nel contesto di quest'ultimo, è stata lanciata una promozione interessante relativa al mondo dei dispositivi mobili. Più precisamente, lo smartphone Samsung Galaxy A51 è al centro di una super offerta.

I più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente che questo modello, che risulta lo smartphone più venduto del primo trimestre del 2020, è già stato coinvolto, giusto qualche giorno fa, in una "battaglia all'ultimo sconto", che ha riguardato Unieuro, MediaWorld e Amazon Italia. Ebbene, adesso Unieuro ha deciso di "rilanciare" ulteriormente, abbassando il prezzo dello smartphone a 219 euro tramite il suo sito ufficiale. Si tratta di uno sconto pari al 42% (ovvero di 160,90 euro), dato che, stando al sito Web della nota catena, in genere il dispositivo costerebbe 379,90 euro. Le colorazioni messe in offerta da Unieuro sono quelle Nero, Blu e Bianco. Vi ricordiamo che lo smartphone dispone di 4GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Giusto qualche giorno fa lo smartphone veniva proposto da Unieuro e dagli altri store a un prezzo pari o superiore ai 240 euro, quindi la nota catena sta "tagliando" il prezzo di altri 20 euro circa. Da notare il fatto che anche MediaWorld ha scontato il prodotto, portando il costo a 219,99 euro. I rivenditori di Amazon Italia, invece, propongono il dispositivo a 250 euro. Insomma, le offerte di Unieuro e MediaWorld potrebbero fare gola a una certa tipologia di utente.