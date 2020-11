Unieuro Change Black Friday: Samsung Galaxy Watch Active scende di prezzo

Dopo lo sconto su un TV Samsung 4K da 50 pollici, Unieuro torna a lanciare promozioni interessanti per quel che concerne l'ambito tech. In particolare, questa volta ci soffermiamo sul mondo degli indossabili, in quanto il prodotto messo in offerta dalla nota catena è lo smartwatch Samsung Galaxy Watch Active.

Più precisamente, nel contesto dell'iniziativa "Change Black Friday", Unieuro ha abbassato il prezzo del dispositivo a 129,99 euro mediante il suo portale ufficiale. Stando a quest'ultimo sito Web, solitamente il prodotto verrebbe venduto a un costo pari a 229 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio del 43%, ovvero di 99,01 euro. La variante coinvolta è quella con dimensioni della cassa di 40 mm. Vi ricordiamo che lo schermo ha diagonale di 1,1 pollici e che non mancano GPS e NFC. Qualche mese fa questo prodotto veniva venduto a 169,90 euro da Unieuro, quindi c'è stato un calo di prezzo interessante.

Per il resto, analizzando le altre offerte relative al prodotto presenti online, ci siamo accorti del fatto che i rivenditori di Amazon Italia vendono questo smartwatch a un prezzo di 160 euro. MediaWorld, invece, propone Samsung Galaxy Watch Active a 169,99 euro tramite il suo sito Web ufficiale. Insomma, la promozione lanciata da Unieuro potrebbe risultare interessante per un certo tipo di utente.