Unieuro dà il via al Change Black Friday: tanti sconti fino al 10 Novembre

Con la scadenza degli Halloween Days, Unieuro dà oggi il via al “Change Black Friday”, il nuovo volantino valido fino al 10 Novembre, che anticipa il Venerdì Nero del prossimo 27 Novembre, e propone diversi sconti su prodotti d’elettronica ed informatica.

Partendo dai TV OLED, l’LG OLED65BX6LA da 65 pollici è disponibile a 1799 Euro, il 28% in meno rispetto ai 2499 Euro di listino. Tra i QLED, invece, troviamo il QE65Q70TAT da 65 pollici ad 899 Euro, per un risparmio del 43%, ed il QE55Q90TAT da 55 pollici a 1299 Euro, per uno sconto del 35% se confrontato al prezzo imposto dal produttore.

Sconti anche sui prodotti Apple: iPhone 11 da 128 gigabyte passa a 699 Euro, iPhone SE di seconda generazione sempre da 128GB a 469 Euro. Apple Watch Series 3 da 38mm è disponibile a 199,90 Euro, mentre la variante da 42mm, sempre GPS Only, passa a 239,90 Euro.

Tra gli smartphone, il Galaxy A51 viene proposto a 219 Euro, mentre il Galaxy A21s passa a 159,90 Euro. Lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro da 128 gigabyte invece passa a 189,90 Euro, dai 299,90 Euro di listino. In sconto troviamo anche il Samsung Galaxy S20+, a 699,90 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.