Unieuro Change Black Friday, TV LG 4K da 43 pollici scontato del 30%

Dopo aver scontato lo smartphone Samsung Galaxy A51, Unieuro torna a offrire promozioni tecnologiche interessanti che rientrano nell'iniziativa "Change Black Friday", che fa da "antipasto" all'atteso 27 novembre 2020. Questa volta ci inoltriamo nel mondo dei televisori, dato che il prodotto scontato dalla nota catena è un TV LG 4K da 43 pollici.

Più precisamente, il modello LG 43UN73006LC viene proposto a un prezzo di 299 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Stando al sito Web della nota catena, in genere il costo del prodotto sarebbe pari a 429 euro, quindi si sta parlando di un possibile risparmio del 30%, ovvero di 130 euro. Vi ricordiamo che il prodotto è un televisore con pannello con diagonale pari a 43 pollici e risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel).

Per quel che concerne gli altri store "tecnologici" più blasonati, abbiamo notato che anche MediaWorld avrebbe scontato il prodotto a 299,99 euro sul suo sito Web ufficiale (0,99 euro in più rispetto alla promozione di Unieuro). Tuttavia, il dispositivo risulta non essere disponibile al momento in cui scriviamo. I rivenditori di Amazon Italia, invece, vendono LG 43UN73006LC a un prezzo pari a 356,70 euro.

Insomma, la promozione lanciata da Unieuro potrebbe fare gola a coloro che stanno cercando un televisore 4K che non costi troppo.