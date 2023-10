Unieuro sta chiudendo il popolare portale Monclick: la fondazione è del 2005

I più attenti tra di voi potrebbero ricordarsi della proposta di Monclick in ambito PS5, ma a livello generale si fa riferimento a un popolare portale e-commerce legato a una realtà attiva dal lontano 2005. Non sono dunque in pochi ad aver quantomeno sentito questo nome anche in Italia, ma adesso è arrivato il momento della chiusura di Monclick.

È infatti da un comunicato stampa pubblicato sul portale eMarket Storage nella giornata del 17 ottobre 2023 che si apprende che "il Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A. ha deliberato l'avvio della procedura per la messa in liquidazione della controllata al 100% Monclick S.r.l., società di dimensioni contenute per il Gruppo (fatturato pari al 2,6% del totale consolidato), attiva nella vendita online di prodotti di informatica, elettronica, telefonia ed elettrodomestici in Italia attraverso il sito www.monclick.it".

Insomma, il popolare sito Web sta chiudendo. Vale infatti la pena di ricordare che Unieuro aveva acquisito Monclick nel 2017, ma adesso la grande catena ha deciso di dare il via a quello che viene descritto come "un processo di razionalizzazione della struttura societaria. In particolare, Monclick S.r.l. ha subìto negli ultimi esercizi un aggravio della situazione economica, patrimoniale e finanziaria, in conseguenza dell'andamento dei mercati di riferimento, acuito dal modello di business digital pure player".

Per coloro che erano soliti consultare il portale, specializzato principalmente nella vendita di Elettrodomestici, TV, Elettronica, Informatica, Telefonia e Videogiochi, si tratta sicuramente della fine di un'era. Al momento in cui scriviamo il sito Web risulta ancora attivo e non ci sono maggiori indicazioni relative a quando avverrà effettivamente la relativa chiusura, ma l'annuncio di Unieuro lascia spazio a pochi dubbi. Per il resto, le modalità con cui gli appassionati di tecnologia possono acquistare prodotti di questo tipo non mancano di certo (basti pensare anche solamente allo stesso sito Web di Unieuro).