Unieuro: col nuovo volantino è San Valentino fino al 28 Febbraio

Unieuro lancia oggi, in occasione di San Valentino, il nuovo volantino che sarà attivo fino al prossimo 28 Febbraio e che come sempre al suo interno sono presenti vari prodotti d'elettronica come smartphone, smartwatch, notebook e televisori. Vediamo di cosa si tratta.

Fronte smartphone, citiamo l'offerta sul Galaxy S8 da 64 gigabyte brandizzato TIM, che può essere acquistato a 419 Euro, mentre Honor View 20 da 256 gigabyte con doppia SIM è disponibile a 699 Euro. Per coloro che invece hanno intenzione di acquistare un iPhone XS Max da 64 gigabyte, lo smartphone è disponibile in offerta a 1159 Euro rispetto ai 1289 Euro, nelle colorazioni oro, grigio siderale ed argento.

Per coloro che sono interessati all'acquisto di un notebook, è disponibile a 599,99 Euro l'Acer Aspire A315, mentre il Lenovo IdeaPad 330s può essere acquistato a 749,99 Euro dagli 849,99 Euro precedenti. Huawei MateBook D invece passa a 599,99 Euro.

A livello di televisori in Ultra HD, a 699 Euro è disponibile la Samsung UE55NU8000TXZT da 55 pollici, mentre la LG 49UK6400 da 49 pollici 4K Ultra HD può essere acquistata a 449 Euro. In offerta anche la Philips 55PUS6503 da 55 pollici, a 499 Euro.

In offerta fronte smartwathc troviamo Huawei Watch 2 a 159,90 Euro, Apple Watch Series 3 a 279,90 Euro e Samsung Gear S3 Frontier a 219,90 Euro.

Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato. Le informazioni riportano un'offerta che riteniamo interessante per i nostri lettori. Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner all'inizio della notizia con la dicitura ‘contenuto sponsorizzato’.