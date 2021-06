Unieuro, collezione Huawei in forte sconto: ecco le migliori offerte

Dopo aver dato un'occhiata al nuovo volantino Unieuro, ci addentriamo ancora di più all'interno del catalogo alla scoperta delle migliori offerte sui prodotti Huawei.

Si parte con lo Huawei P40 Lite, presente a catalogo in molteplici colorazioni fra cui il nero e il verde. Siamo di fronte a uno dei migliori terminali nella sua fascia di prezzo grazie al processore Kirin 810 che garantisce prestazioni sempre al top e che lo rende reattivo in ogni scenario. In vendita nel taglio da 8/128GB a soli 189 Euro anziché 299,99, per un risparmio superiore al 35%. Se non siete convinti, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra recensione completa del P40 Lite.

Passiamo quindi al settore wearable, in cui abbiamo veramente l'imbarazzo della scelta. Dall'ottimo Huawei Watch GT 2 Pro, smartwatch di fascia alta con display AMOLED da 1,39 pollici, corpo in titanio e back in ceramica. Si tratta senza dubbio dei migliori terminali in circolazione, completissimo e intelligente, è in grado non solo di analizzare e migliorare le nostre prestazioni, ma di fornirci anche indicazioni in tempo reale e di monitorare la nostra attività con supporto a oltre 100 modalità di allenamento. Immancabili infine i sensori per il battito cardiaco e per la saturazione dell'ossigeno. Il bellissimo Watch GT 2 Pro viene offerto da Unieuro a 219,90 Euro, per un risparmio totale del 26% sui 299,90 Euro di listino.

Secondo smartwatch in lista, lo Huawei Watch Fit da 30mm rappresenta una delle più interessanti new entry dell'anno grazie al suo particolare display, poi ripreso anche sulla successiva Huawei Band 6. Una soluzione interessante per chi vuole provare le ultime tecnologie Huawei a un prezzo veramente ridotto, senza sacrificare praticamente nulla. Display AMOLED da 1,64 pollici, autonomia fino a 10 giorni, 96 modalità di allenamento, monitoraggio di sonno, battito cardiaco e saturazione dell'ossigeno. Insomma, un vero concentrato di tecnologie in appena 21 grammi e oggi in offerta a 79,99 Euro anziché 129,99 Euro.