Unieuro, continua l'iniziativa Back to School: MacBook Air a meno di 1000 Euro

Prossima alla conclusione, che avverrà in data 31 agosto 2021, l'iniziativa promozionale Back to School di Unieuro ci ha già riservato numerose sorprese con rimborsi fino a 350 Euro. Oggi rientriamo proprio nel catalogo della promozione per un'offerta a dir poco allettante.

Fra le varie alternative proposte a volantino infatti, spicca in particolar modo il nuovo MacBook Air con chip Apple M1 Silicon. L'offerta prevede il rientro del proprio attuale dispositivo, non più vecchio di 5 anni e funzionante, che verrà valutato da un'azienda partner.

Per il nuovo MacBook Air, il vecchio dispositivo verrà valutato 300 Euro, portando il prezzo finale del nuovo laptop a 999 Euro. Niente male per un prodotto di questo tipo, soprattutto in percentuale dal momento che si tratta di una riduzione del 13%.

Oltre al modello con chip M1, a catalogo sono presenti anche le soluzioni della precedente generazione, con processore Intel core i3 e SSD da 256GB. Un'ottima soluzione anche questa, che non beneficia della nuova architettura proprietaria ma che garantisce comunque un'ottima esperienza utente. Il MacBook Air 13 2020 con CPU Intel Core i3 è disponibile a 799,90 Euro, con un rimborso di 300 Euro, pari al 27%.

In entrambi i casi, si tratta di un prodotto flessibile e unico nel suo genere, in grado di soddisfare le esigenze più disparate.