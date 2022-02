Unieuro, continua l'offerta 'Ogni momento è buono': in sconto iPhone 13 e Macbook Pro M1

Dopo avervi parlato dell'enorme sconto di eBay su iPhone 13, passiamo ad un'altra serie di interessanti offerte legate a smartphone, laptop e smartwatch della casa di Cupertino, questa volta scontati da Unieuro con l'offerta "Ogni momento è buono", che riguarda decine di smartphone, TV ed elettrodomestici di diversi brand.

La promozione "Ogni momento è buono", sulla quale potete ottenere più informazioni collegandovi alla pagina dedicata sul sito web di Unieuro, è iniziata a San Valentino e si chiuderà il 28 febbraio. Partecipando all'offerta potrete comprare una serie di prodotti a prezzo pieno o in offerta e, per ogni acquisto effettuato, riceverete un buono del valore pari a 20 Euro ogni 100 Euro spesi. Ogni buono potrà poi essere utilizzato per scontare altri acquisti effettuati dal 1° marzo al 16 aprile.

Tra i device in offerta sul sito web di Unieuro e validi per la promozione vi segnaliamo iPhone 13 da 128 GB nella colorazione Mezzanotte: lo smartphone, modello "base" della serie top di gamma di Apple uscita lo scorso settembre nei negozi, è in offerta a 879 Euro, da un prezzo di partenza di 939 Euro. Tra le feature principali del telefono vi ricordiamo la presenza del chip Apple A15 Bionic e il modem 5G integrato: se volete saperne di più, potete leggere la nostra recensione di iPhone 13 Pro.

A braccetto con iPhone 13 va poi l'Apple Watch SE GPS con cassa in alluminio da 40 mm, venduto nella colorazione Grigio Scuro e con Cinturino Sport Mezzanotte. Il device, scontato del 12%, è in offerta a 269 Euro, da un prezzo originale di 309 Euro.

Infine, per completare la lineup di device Apple messi in sconto da Unieuro troviamo il Macbook Pro da 14" con chip M1 del 2021, lanciato dalla casa di Cupertino solo lo scorso ottobre e in offerta a 2.099 Euro, con uno sconto di 270 Euro sul prezzo di listino. La versione del dispositivo messa in offerta è quella con 512 GB di storage e con schermo da 14", dunque la variante di base del laptop, che è un vero e proprio mostro di potenza (e di prezzo).