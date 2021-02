Unieuro, continuano i Lovely Days: QLED Samsung a più del 20% di sconto

I Lovely Days di Unieuro continuano a far gola a molti utenti in cerca di nuovi dispositivi smart. I prodotti di questa selezione non solo beneficiano di un corposo sconto sul prezzo di listino, ma ci permettono di ottenere anche dei buoni sconto da utilizzare a partire dai primi di marzo.

Come spiegato nella pagina dedicata infatti, ogni 100 Euro di spesa sulla selezione interessata dalla promozione si riceverà un buono da 20 Euro da utilizzare a partire dal giorno 1 marzo e fino al 18 aprile 2021.

In questa eccezionale promozione rientra anche la Smart TV Samsung QE50Q60TAU, un pannello QLED da 50 pollici con risoluzione 4K proposto a soli 649,90 Euro, per uno sconto pari al 23% sul prezzo di listino di 849 Euro. Quasi 200 Euro di sconto quindi, per riuscire a portarsi a casa una ottima Smart TV pienamente compatibile con i nuovi protocolli di trasmissione digitale terrestre DVB-T" e satellitare DVB-S2.

A completare la scheda tecnica di questo ottimo pannello, il processore video proprietario Quantum Lite, la tecnologia Quantum HDR e il supporto all'HDR10+.

Il sistema operativo a bordo della Smart TV Q60 di Samsung è l'affidabile Tizen OS, sul quale si avranno a disposizione tutte le principali applicazioni per lo streaming di contenuti on demand come Netflix, Disney+, Amazon Prime Video e NowTV.