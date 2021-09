Unieuro: sconto del 72% su uno smart TV Samsung 8K DVB-T2, errore di prezzo? - Aggiornata

Unieuro oggi ha lanciato le offerte online “Join The Revolution”, attive fino al 26 settembre 2021, ma sempre nel contesto del portale ufficiale della catena italiana troviamo anche nuove offerte della settimana, tra cui spicca in particolare uno smart TV Samsung 8K DVB-T2 scontato addirittura del 72%!

Non se lo aspettava nessuno, ma sembra essere proprio così! Tra le promozioni che la catena proporrà per i prossimi sei giorni figura a sorpresa anche il televisore Samsung QLED 8K Q950R d’annata 2019 che scende da 3.699 Euro al prezzo bomba di 999 Euro. Al momento della scrittura dell’articolo questo risulta essere il prezzo effettivo e non una svista di chi aggiornato le offerte; tuttavia, il prodotto non risulta disponibile per l’acquisto e l’unica soluzione proposta è la notifica della disponibilità.

Nella speranza che ritorni a disposizione per l’acquisto, vediamo quali sono le specifiche tecniche di questo smart TV: come da nome, si tratta di un televisore con pannello QLED Ultra HD 8K da 75 pollici, dunque con risoluzione pari a 7680x4320 pixel. Supporta lato video le tecnologie HDR, HDR10+ e HLG, dispone di un decoder audio Dolby Digital Plus ed è compatibile con gli standard DVB-T2 per il digitale terrestre e DVB-S2 per il satellitare. Le funzionalità smart sono proposte sempre dal sistema operativo Tizen. Insomma, per quanto sia datato potrebbe essere il televisore di fascia alta che fa al caso vostro.

Assieme a questo TV, però, tra le offerte della settimana figurano anche un’aspirapolvere e un purificatore Dyson fino al 43% in meno.



Aggiornamento: 15 minuti in seguito alla pubblicazione di questa notizia, Unieuro ha modificato lo sconto da 999 Euro a 1.999 Euro, confermando dunque che si trattava di un errore nell'inserimento del prezzo sulla piattaforma.