Unieuro fa le cose in grande nel Single Day: super sconto su un'aspirapolvere Dyson

In occasione dell'evento promozionale del SIngle Day di Unieuro, la catena di distribuzione propone una super promozione su un'aspirapolvere Dyson, su cui è possibile risparmiare quasi 100 Euro rispetto al prezzo di listino.

Si tratta della Dyson V10 Absolute, l'aspirapolvere senza filo con potenza di aspirazione di 151W, che può essere acquistata solo per oggi 11 Novembre 2021 a 389,23 euro: si tratta di uno sconto di quasi 100 Euro se si tiene conto che di listino costa 469 Euro.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere l'assistenza aggiuntiva della durata di dodici mesi, che entra in vigore a decorrere dal termine della garanzia di legge ed ha un costo di 49,99 Euro. La consegna a domicilio è gratuita, così come il ritiro in negozio.

Unieuro non ha diffuso alcun tipo d'informazione sul numero di unità disponibili, e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.

Ricordiamo che in giornata odierna anche Euronics celebra il Single Day, con una serie di offerte che spaziano dai TV ai PC, passando per i monopattini elettrici e le cuffie da gaming.

Nel caro si Unieuro, la catena specifica che "sono esclusi i prodotti presenti sul volantino, console PS5, software game in preorder, iPhone, Airpods, iPad, Apple Watch, i prodotti Dyson della linea personal care nella colorazione blu di Prussia/Rame, il Dyson V12 Slim Absolute ed altre promozioni in corso".