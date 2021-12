Unieuro, coupon di 500 euro e 23% di sconto su TV LG OLED 2021

Non ci sono solamente le offerte dell'iniziativa Sottocosto da Unieuro. Infatti, il portale della nota catena mette in evidenza anche sconti e coupon relativi ad alcuni televisori OLED di LG usciti nel 2021.

Partendo dall'offerta più consistente, il modello LG OLED77A16LA viene ora proposto a 2.999 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del prodotto ammonterebbe a 3.899 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio del 23%. Effettuando un rapido calcolo, è possibile comprendere che già così si possono risparmiare ben 900 euro. Tuttavia, non è finita qui: basta infatti aggiungere il prodotto al carrello e applicare il coupon XMAS500 per far scendere il prezzo finale a 2.529 euro (30 euro di spese di spedizione aggiuntive per prodotti di grandi dimensioni già incluse).

In parole povere, lo sconto totale è di 1.370 euro: niente male. In ogni caso, il televisore coinvolto dispone di un pannello da 77 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Immancabili, ovviamente, il sistema operativo webOS (con tutte le funzionalità smart del caso) e il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2.

Per il resto, un altro modello che rientra nell'iniziativa promozionale dei coupon XMAS è LG OLED OLED55A16LA, che viene venduto a 999 euro sul sito Web di Unieuro (c'è già uno sconto di base del 37%, in quanto prima costava 1.599 euro). In questo caso, però, il coupon da utilizzare è XMAS100, in quanto lo sconto ulteriore che si può ottenere in carrello è di 100 euro. In parole povere, il prezzo finale per il modello da 55 pollici scende a 899 euro, per un risparmio totale di 700 euro.

Insomma, in questi giorni potrebbe interessarvi dare un'occhiata alle promozioni riguardanti il coupon natalizio messo a disposizione da Unieuro.