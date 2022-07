Unieuro, crolla del 46% il prezzo di uno Smart TV low cost di Xiaomi

Dopo aver trattato la promozione di Unieuro su un TV di LG, torniamo ad approfondire quanto proposto in ambito di offerte legate ai televisori da parte della ben nota catena. Infatti, c'è uno sconto importante su uno Smart TV low cost di Xiaomi.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Xiaomi Mi LED TV 4A viene ora proposto a un prezzo pari a 149,99 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, precedentemente il costo del prodotto ammontava a 279,90 euro. Questo significa che c'è un possibile risparmio del 46%, ovvero lo sconto è di 129,91 euro. In ogni caso, la promozione rientra nel volantino Sottocosto di Unieuro, che rimarrà attivo fino al 31 luglio 2022.

La scheda tecnica di Xiaomi Mi LED TV 4A comprende un pannello da 32 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Il sistema operativo è Android, dunque non mancano tutte le funzionalità smart che ci si aspettano da un prodotto di questo tipo, così come è ovviamente presente lo standard DVB-T2. Non mancano inoltre 3 porte HDMI.

Potrebbe insomma trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di uno Smart TV a basso budget, considerando anche il fatto che il prodotto viene proposto a 174,99 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Non siamo invece riusciti a scovare questo specifico modello sul sito Web ufficiale di MediaWorld.