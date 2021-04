Unieuro, crolla il prezzo dell'atipico LG Wing: Amazon rilancia

Recentemente LG ha ufficializzato la sua uscita dal mercato degli smartphone. Tuttavia, questo non significa che i suoi più recenti dispositivi non possano generare interesse. Infatti, l'atipico LG Wing è sicuramente uno smartphone che qualche appassionato potrebbe voler in qualche modo far suo, anche solamente per "collezionismo".

Per questo motivo, l'offerta lanciata da Unieuro potrebbe risultare interessante per un certo tipo di utente. Quest'ultima propone infatti lo smartphone a un prezzo di 799 euro sul sito Web ufficiale. Stando a quest'ultimo portale, in precedenza il costo del prodotto era pari a 1299,90 euro, quindi si tratta di uno sconto del 38%, ovvero di 500,90 euro.

Non è inoltre finita qui, dato che su Amazon Italia il prezzo è ancora più basso. In particolare, i rivenditori consentono di acquistare lo smartphone a 618 euro, anche se, al momento in cui scriviamo, le unità disponibili sono limitate. Per quel che riguarda MediaWorld, invece, il costo di LG Wing è fissato a 799 euro.

Considerando il fatto che si tratta di uno smartphone annunciato a fine 2020, possiamo proprio dire che il prezzo è crollato. Il motivo di questo importante calo è ovvio, vista la scelta di LG. In ogni caso, sembra trattarsi di un buon momento per mettere le mani sul dispositivo con schermo rotante.