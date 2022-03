Unieuro, crolla il prezzo del bundle Samsung smartphone pieghevole e tablet

Non sono disponibili solamente offerte su Samsung Galaxy Book e Galaxy Watch 4 da Unieuro. Infatti, quest'ultima catena ha anche fatto crollare il prezzo di un bundle di Samsung che comprende uno smartphone pieghevole e un tablet.

Più precisamente, i modelli Samsung Galaxy Z Flip3 5G e Samsung Galaxy Tab A8 vengono ora proposti in accoppiata a 749,90 euro tramite il sito Web ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, generalmente il costo di quanto proposto ammonterebbe a 1348,90 euro. In parole povere, c'è un possibile risparmio del 44%, ovvero mediante un rapido calcolo si può comprendere che lo sconto è di 599 euro.

Potrebbe dunque trattarsi di una buona occasione per chi ha bisogno sia di un tablet che di uno smartphone. Infatti, a un prezzo che risulta inferiore rispetto a quello di alcuni singoli top di gamma, la promozione di Unieuro permette di portarsi a casa entrambi i dispositivi. In ogni caso, l'iniziativa che include Galaxy Tab A8 è iniziata il 14 marzo 2022 e terminerà il 3 aprile 2022. Al momento in cui scriviamo, c'è dunque ancora un po' di tempo per usufruire dell'offerta.

Per il resto, certo, in passato Unieuro aveva già scontato Samsung Galaxy Z Flip3 5G, ma ora il bundle con il tablet Samsung Galaxy Tab A8, che tra l'altro rappresenta un altro prodotto di relativamente recente uscita, potrebbe fare gola anche ad altre tipologie di utente.