Unieuro: crolla il prezzo di Samsung Galaxy A41, smartphone uscito da poco

Dopo aver lanciato l'iniziativa "Mac Week", Unieuro ora concentra le sue offerte tecnologiche sul mondo degli smartphone. Infatti, la nota catena ha messo in offerta Samsung Galaxy A41, facendone crollare il prezzo.

Più precisamente, il succitato dispositivo viene venduto a 199,90 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Stando a quest'ultimo, in precedenza il prezzo era fissato a 299,90 euro, quindi si sta parlando di un risparmio di 100 euro. Il modello coinvolto dispone di 4GB di RAM e 64GB di memoria interna e le colorazioni che rientrano nella promozione avviata dalla nota catena sono quelle White e Black.

Analizzando i prezzi offerti dagli altri store principali, abbiamo notato che anche MediaWorld ha scontato Samsung Galaxy A41. Infatti, quest'ultima catena propone lo smartphone a 199,99 euro sul suo sito ufficiale. Le colorazioni in offerta in questo caso sono Black. Blue e White. Per quanto riguarda, invece, i rivenditori di Amazon Italia, il prezzo è fissato a 199,90 euro per la versione White. Tuttavia, si passa per terzi (non è un prodotto venduto e spedito da Amazon) e la consegna non è esattamente delle più veloci.

In ogni caso, sembra trattarsi di un momento interessante per mettere le mani su Samsung Galaxy A41. Pensate che si tratta di uno smartphone arrivato in Italia a maggio 2020. Il prezzo di lancio era pari a 299 euro. Insomma, in pochi mesi il prezzo del dispositivo è crollato. A fine agosto 2020 costava 229,99 euro da MediaWorld, mentre ora si è scesi sotto la "barriera psicologica" dei 200 euro.