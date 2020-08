Unieuro, crolla il prezzo di Samsung Galaxy S20+: Amazon rilancia

In seguito alla "battaglia all'ultimo sconto" su una microSD Samsung, torniamo a trattare le offerte tecnologiche lanciate da Unieuro e Amazon Italia. Se per quanto riguarda la microSD era "in testa" la prima, sulle offerte relative a Samsung Galaxy S20+ per ora sembra esserlo la seconda. Ovviamente, a beneficiarne sono gli utenti.

Infatti, Unieuro ha abbassato il prezzo di Samsung Galaxy S20+ a 729 euro sul suo sito ufficiale. Stando a quest'ultimo, in precedenza il costo era fissato a 1029 euro, quindi già così si sta parlando di un possibile risparmio di 300 euro. Tuttavia, il prodotto rientra nell'iniziativa che consente di ottenere un 5% di sconto extra: basta semplicemente aggiungere lo smartphone al carrello e il prezzo scende a 692,55 euro, per uno sconto totale pari a 336,45 euro. Vi ricordiamo che il dispositivo monta 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. La colorazione messa in offerta da Unieuro è quella Blue.

Tuttavia, come accennato in apertura, anche Amazon Italia ha scontato Samsung Galaxy S20+. Infatti, nella versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos, il dispositivo viene venduto a 727 euro. A questo si aggiunge un ulteriore risparmio di 36,36 euro al check-out, quindi il prezzo finale è di 690,64 euro, ovvero 1,91 euro in meno rispetto all'offerta di Unieuro. Insomma, ancora una volta si "gioca" sul filo di pochi euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Per quanto riguarda gli altri store principali, MediaWorld vende questo modello a 714 euro. Insomma, le offerte lanciate da Unieuro e Amazon Italia potrebbero fare gola a una certa tipologia di utente, considerando anche il fatto che a inizio agosto 2020 lo smartphone costava 779 euro da Unieuro e gli altri negozi online non facevano molto meglio. Insomma, il prezzo del dispositivo è crollato nelle ultime settimane.