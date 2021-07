Unieuro, crolla il prezzo di Samsung Galaxy S20 FE con Snapdragon 865

Dopo aver trattato lo sconto relativo alla smartband Xiaomi Mi Band 4, torniamo ad approfondire le proposte in termini di offerte tecnologiche da parte di Unieuro. Infatti, la nota catena ha lanciato una promozione legata allo smartphone Samsung Galaxy S20 FE.

Più precisamente, il dispositivo viene venduto a 399 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, in precedenza il costo del prodotto era pari a 669 euro. In parole povere, si tratta di un possibile risparmio del 40%, ovvero di 270 euro. Non male, soprattutto se si pensa che la variante coinvolta è quella 4G che dispone del processore Qualcomm Snapdragon 865. Per chi non lo sapesse, questo modello è approdato in Europa da poche settimane, quindi rappresenta essenzialmente una novità. Si può dunque affermare che il prezzo è "crollato".

In ogni caso, la promozione rientra nell'iniziativa "Freedom Black Friday", che è stata "estesa" fino all'11 luglio 2021. Ricordiamo che lo smartphone coinvolto dispone di 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. I più attenti tra di voi sapranno sicuramente che ultimamente si sta vociferando molto relativamente a Samsung Galaxy S21 FE, ma il lancio sembra non essere esattamente vicino e dunque l'offerta lanciata da Unieuro potrebbe effettivamente fare gola a un certo tipo di utente.

Per il resto, analizzando quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che il modello SM-G780G viene proposto a 499 euro da MediaWorld. Consigliamo invece di fare attenzione per quel che riguarda i rivenditori di Amazon Italia, in quanto la possibile "confusione" relativa ai modelli disponibili è dietro l'angolo (tra Galaxy S20 FE 4G con Snapdragon 865, Galaxy S20 FE 4G con Exynos 990 e Galaxy S20 FE 5G con Snapdragon 865).