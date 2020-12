Unieuro, crolla il prezzo di Samsung Galaxy Watch3: superata Amazon Italia

Dopo avervi portato nel mondo delle smartband economiche, è giunta l'ora di "fare un salto" in un altro mercato relativo agli indossabili, ovvero quello degli smartwatch. Infatti, Unieuro ha lanciato un'offerta legata a Samsung Galaxy Watch3.

Quest'ultimo è stato annunciato a inizio agosto 2020: si tratta, dunque, di un prodotto di recente uscita. In ogni caso, la nota catena propone la variante Bluetooth da 45mm a un prezzo di 395 euro sul suo sito ufficiale. Stando al portale di Unieuro, già così si tratta di uno sconto pari a 64,90 euro, in quanto in genere il prodotto costerebbe 459,90 euro.

Tuttavia, non è finita qui: il prodotto rientra infatti nell'iniziativa che permette di ottenere un ulteriore 5% di sconto. In parole povere, aggiungendo lo smartwatch al carrello, il prezzo finale scende a 375,25 euro, per uno sconto totale di 84,65 euro. Inoltre, direttamente in fase di acquisto è possibile aggiungere gli auricolari Samsung Galaxy Buds+ pagandoli 49,99 euro al posto degli usuali 169 euro.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che MediaWorld proporrebbe questo modello a 395 euro, ma al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta essere disponibile. Per quel che riguarda, invece, Amazon Italia, il prezzo in questo caso è fissato a 397,58 euro.

Insomma, la promozione lanciata da Unieuro potrebbe fare gola a un certo tipo di utente.