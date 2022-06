Unieuro, crolla il prezzo di Samsung TV QLED 4K: 58% di sconto

Dopo aver trattato l'offerta di Unieuro su Huawei MateBook 14, torniamo ad approfondire gli sconti in ambito tech lanciati dalla popolare catena. Infatti, non manca una promozione su un televisore Samsung QLED.

Più precisamente, il modello Samsung TV QLED QE75Q70A viene ora proposto a un costo pari a 999 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che il prezzo del prodotto in precedenza era di 2.399 euro. Questo significa che c'è un possibile risparmio del 58%, ovvero è possibile ottenere uno sconto di 1.400 euro. In ogni caso, il modello è legato al 2021 e la promozione è relativa al volantino Sottocosto di Unieuro, che rimarrà attivo fino al 5 giugno 2022.

Per quel che concerne la scheda tecnica di Samsung TV QLED QE75Q70A, troviamo un pannello QLED con diagonale di 75 pollici e risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Presente poi il sistema operativo Tizen, nonché tutte le funzionalità smart associate, così come non mancano 4 porte HDMI e l'ovvio supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2.

Per il resto, approfondendo quanto proposto dagli altri principali store online in merito al prodotto, abbiamo notato che i rivenditori di Amazon Italia vendono il televisore a partire da 1.192,96 euro, mentre non siamo riusciti a scovare questo specifico modello sul portale ufficiale di MediaWorld.