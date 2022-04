Unieuro, crolla il prezzo della sedia da gaming NASA: doppio sconto

Dopo aver trattato uno sconto di Unieuro su un notebook da gaming di Acer, torniamo ad approfondire le iniziative promozionali della popolare catena. Questa volta si fa riferimento a un prodotto un po' "atipico": in sconto c'è infatti una sedia da gaming NASA.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio di quanto proposto, il prodotto viene ora venduto a un prezzo pari a 149,99 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del prodotto sarebbe pari a 199,99 euro. In parole povere, c'è uno sconto "di base" di 50 euro, ovvero già così è possibile avere un risparmio del 25%. Tuttavia, c'è anche una seconda iniziativa promozionale sul prodotto.

Infatti, la sedia da gaming rientra nell'iniziativa NO IVA Show di Unieuro, che proseguirà fino al 10 aprile 2022 e prevede un extra sconto del 18,04% direttamente in carrello. In questo caso, dunque, il costo finale del prodotto diventa 122,93 euro, per un possibile risparmio totale di 77,06 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando una sedia da gaming, in quanto Unieuro ha fatto "crollare" il prezzo di quest'ultima.

Ovviamente inoltre in questo caso entra in gioco la questione del design, in quanto poi potrete affermare di avere in stanza anche la sedia da gaming NASA (e non solamente il PC da gaming "della NASA").