Unieuro, crolla il prezzo di uno Smart TV LG 2022 con la doppia promo

Se pensate che siano da tenere d'occhio solamente gli sconti di Unieuro su smartphone OnePlus, vi sbagliate. Infatti, la popolare catena ha lanciato anche molte altre iniziative promozionali in ambito tech. Tra queste, fa capolino il crollo del prezzo di uno Smart TV di LG uscito nel 2022.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello LG 32LQ570B6LA viene ora venduto a un costo di 191 euro sul sito Web di Unieuro. Da quest'ultimo portale si apprende che in precedenza il prezzo del televisore era di 279,90 euro, quindi di base c'è uno sconto del 31%, ergo già così si possono risparmiare 88,90 euro.

Non è tuttavia finita qui, dato che non manca uno sconto extra del 5% applicato direttamente in carrello. Essenzialmente, quindi, una volta premuto sul pulsante "Aggiungi al carrello", il costo finale del prodotto diventa 181,45 euro, per un risparmio totale di 98,45 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi ha intenzione di mettere le mani su uno Smart TV economico di questo tipo.

Questo anche in virtù del fatto che non siamo riusciti a scovare questo specifico modello sul portale di MediaWorld. Per quel che concerne, invece, i rivenditori di Amazon Italia, questi ultimi propongono il prodotto a partire da 228,95 euro. Ricordiamo che la scheda tecnica di LG 32LQ570B6LA comprende un pannello da 32 pollici con risoluzione HD Ready, nonché il sistema operativo webOS.