Unieuro, crolla il prezzo di un TV 4K LG: 648 euro in meno con omaggio!

Dopo aver lanciato l'iniziativa Specials, Unieuro torna a scontare prodotti in campo tecnologico. Più precisamente, ci inoltriamo nel mondo dei televisori, dato che il dispositivo messo in offerta dalla nota catena è un TV 4K di LG. C'è anche un omaggio.

Infatti, il modello LG OLED55CX6LA viene proposto a un prezzo di 1499,25 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si legge in quest'ultimo, precedentemente il prezzo era pari a 2148 euro. Questo significa che si sta parlando di un possibile risparmio pari a 648,75 euro. Tuttavia, non è finita qui: aggiungendo il prodotto al carrello, è possibile scegliere quale omaggio ricevere, se la colorazione bianca degli auricolari EarBuds Dual Mic o se quella nera. Il sito di Unieuro riporta che il valore di questi ultimi è di 149 euro.

In ogni caso, si sta parlando di un televisore da 55 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel) e sistema operativo webOS. Dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri negozi online, abbiamo notato che MediaWorld propone questo modello a un prezzo di 1799 euro. Lo stesso vale per Amazon Italia, dato che anche qui il prezzo è pari a 1799 euro. Tuttavia, in questo caso inclusa nel prezzo c'è anche una soundbar.

Insomma, potrebbe trattarsi di un buon momento per portarsi a casa questo televisore. Se avete bisogno di maggiori informazioni in merito a questo televisore, potete fare riferimento alla nostra recensione di LG CX.