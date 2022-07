Unieuro, crolla il prezzo di un TV Philips 2022 tramite una doppia offerta

Dopo aver trattato l'offerta di Unieuro su uno smartphone low cost, torniamo a trattare su queste pagine una promozione relativa a un altro prodotto tech dal costo contenuto. Questa volta, però, si fa riferimento a un televisore di Philips uscito nel 2022.

Più precisamente, il modello Philips 24PHS5507/12 viene ora proposto a un prezzo pari a 189 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che in precedenza il costo del prodotto era di 239,90 euro. C'è dunque un possibile risparmio del 21%, ovvero di base è possibile ottenere uno sconto di 50,90 euro.

Non manca in ogni caso un ulteriore sconto del 5% direttamente in carrello. Basta infatti premere sul pulsante "Aggiungi al carrello" per far scendere il prezzo finale a 179,55 euro, in modo da avere uno sconto totale di 60,35 euro. Insomma, il prezzo del televisore è crollato, considerando anche il fatto che si fa riferimento a un televisore approdato di recente sul mercato.

In ogni caso, il prodotto, che dispone di un pannello da 24 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel), non è presente né sul portale ufficiale di MediaWorld né su quello di Amazon Italia. Insomma, l'offerta lanciata da Unieuro può risultare intrigante per un buon numero di persone.