Unieuro, crolla il prezzo di un TV Samsung Neo QLED 8K 2021: tripla promo

Dopo aver approfondito le offerte di Unieuro legate ai prodotti Apple, torniamo a soffermarci su un'iniziativa promozionale lanciata dalla nota catena. Infatti, è crollato il prezzo di un TV Samsung NEO QLED 8K uscito nel 2021.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, il modello Samsung Series 9 QE65QN900A viene venduto a un prezzo pari a 4299 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che in precedenza il prezzo a cui il televisore veniva proposto era di 5899 euro. In parole povere, già lo sconto "di base" consente di risparmiare ben 1600 euro. Tuttavia, il prodotto rientra anche nell'iniziativa di Unieuro legata allo sconto extra del 5% in carrello. Basta, dunque, premere sul pulsante "Aggiungi al carrello" per portare il costo a 4114,05 euro (30 euro di spese di spedizione per prodotti di grandi dimensioni già incluse).

Non è finita qui: la terza promozione consiste in un rimborso di 700 euro. Infatti, come potete leggere nell'apposita pagina del sito Web di Unieuro, sarà possibile ottenere questo "beneficio" portando a termine l'acquisto del modello QE65QN900A entro il 17 ottobre 2021 (la registrazione del TV su Samsung Members dovrà avvenire entro e non oltre l'1 novembre 2021). Per maggiori dettagli, consigliamo di fare riferimento al regolamento completo dell'iniziativa di Unieuro.

Per completezza d'informazione, dovete inoltre sapere che anche MediaWorld propone il televisore a 4299 euro (c'è il rimborso, ma non il 5% di sconto extra). Per il resto, questo specifico modello di TV non fa capolino sul portale ufficiale di Amazon Italia. Insomma, la promozione avviata da Unieuro potrebbe effettivamente risultare interessante per un certo tipo di utente.