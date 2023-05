Unieuro fa crollare sotto i 100 euro il prezzo del televisore DVB-T2

Non c'è solamente il nuovo volantino Unieuro di maggio (quello che mette al centro i biglietti aerei) a tenere alta l'attenzione in termini di offerte Tech. Infatti, la ben nota catena ha avviato anche altre iniziative promozionali, tra cui quella riguardante un televisore particolarmente low cost.

Più precisamente, il modello TK24HG5 viene adesso venduto a un prezzo pari a 99,99 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo portale apprendiamo che in precedenza il costo era di 149,99 euro, dunque ciò a cui si fa riferimento è uno sconto del 33%. Non serve insomma effettuare chissà quale calcolo per comprendere che il possibile risparmio è di 50 euro.

In questo caso non è però tanto lo sconto in sé ad attirare l'attenzione, quanto il crollo del prezzo sotto alla "barriera psicologica" dei 100 euro, cosa che potrebbe potenzialmente rendere appetibile il prodotto per un certo tipo di utente. Certo, chiaramente si fa riferimento a chi non ha troppe esigenze in ambito di televisore.

Questo anche considerando che la scheda tecnica di TK24HG5 è di quelle entry level. Il pannello ha infatti diagonale di 24 pollici e risoluzione HD. Si fa inoltre riferimento a un modello standard, che risulta però in grado di consentire la visione dei classici canali del digitale terrestre grazie al supporto all'ormai ben noto DVB-T2. Per il resto, la colorazione proposta da Unieuro è quella Grigia.