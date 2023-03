Unieuro fa crollare del 36% il prezzo delll'ASUS TUF con RTX 3050: ultime ore

Non ci sono solamente le Offerte Solo Online da Unieuro. Infatti, la popolare catena ha avviato un buon numero di altre iniziative promozionali a livello di prodotti Tech. A tal proposito, non manca un'offerta importante su un notebook ASUS TUF con GPU RTX 3050.

Più precisamente, il modello ASUS TUF Dash F15 FX517ZC-HN105W viene adesso venduto a un prezzo pari a 949 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo portale apprendiamo che solitamente il costo del prodotto sarebbe di 1.499 euro, dunque si fa riferimento a un possibile risparmio del 36%.

Basta insomma effettuare un rapido calcolo per comprendere che di fatto lo sconto è di 550 euro. Da notare il fatto che l'offerta rientra nel volantino Fioriscono Gli Sconti di Unieuro, che rimarrà attivo fino al 30 marzo 2023 (dunque si tratta delle ultime ore a vostra disposizione per usufruire dello sconto). Potrebbe dunque potenzialmente trattarsi di una ghiotta possibilità per coloro che sono alla ricerca di un notebook da gaming che non sfondi il tetto dei 1.000 euro, considerata anche la presenza di una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050.

Per il resto, la scheda tecnica di ASUS TUF Dash F15 FX517ZC-HN105W comprende un processore Intel Core i7-12650H, 16GB di RAM e 512GB di SSD. Il pannello ha invece diagonale di 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), mentre il sistema operativo è Windows 11 Home. Non manca il supporto al Wi-Fi 6.