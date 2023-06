Unieuro ha fatto crollare del 39% il prezzo di uno Smart TV LG QNED 2023

Andando oltre all'offerta Unieuro sul monitor gaming Lenovo, vale la pena soffermarsi anche su altre iniziative promozionali lanciate in campo Tech dalla ben nota catena. Infatti, al centro di uno sconto importante questa volta c'è uno Smart TV QNED di LG legato al 2023.

Più precisamente, il modello LG 55QNED826RE si può adesso acquistare a un prezzo pari a 724,25 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. Stando a ciò che si può leggere contestualmente a quest'ultimo portale, usualmente il costo del prodotto ammonterebbe a 1.199 euro. In parole povere, di mezzo c'è insomma un possibile risparmio del 39%.

Non serve dunque effettuare chissà quale calcolo per comprendere che lo sconto è di 474,75 euro. Potrebbe insomma potenzialmente trattarsi di un'occasione "ghiotta" per chi è alla ricerca di un televisore di una certa fascia. Questo anche considerando il fatto che si fa riferimento a un modello di recente uscita sul mercato, che vede ora un crollo di prezzo importante.

In ogni caso, la scheda tecnica di LG 55QNED826RE include un pannello QNED da 55 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), così come risultano immancabili il sistema operativo webOS e le relative funzionalità smart. Per maggiori indicazioni sul tutto, potreste in ogni caso voler approfondire direttamente il portale ufficiale di LG.