Unieuro fa crollare del 40% il prezzo di un SSD Toshiba da 2TB

Andando oltre all'offerta Unieuro su un portatile Acer, torniamo a fare riferimento su queste pagine alle promozioni lanciate dalla ben nota catena in ambito Tech. Infatti, vale la pena soffermarsi sulla possibilità di acquistare in forte sconto un SSD Toshiba da 2TB.

Più precisamente, l'offerta legata al portale ufficiale di Unieuro propone adesso il modello Toshiba HDTB420EK3AA a un costo di 59,99 euro. Dal sito Web ufficiale della popolare catena si apprende che usualmente il prezzo dell'SSD sarebbe di 99,99 euro. In parole povere, ciò a cui si fa riferimento è un possibile risparmio del 40%.

Basta insomma effettuare un rapido calcolo per comprendere che lo sconto è di 40 euro. Potrebbe dunque trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un prodotto di questo tipo, in grado di garantire un'ampia memoria. Ricordiamo infatti che l'SSD a cui si fa riferimento dispone di una capienza di 2TB.

Per il resto, vale la pena notare che l'offerta indicata in questa sede rimarrà disponibile solamente fino al 27 aprile 2023. Avrete dunque alcuni giorni in seguito alla pubblicazione di questa notizia per poter usufruire dello sconto, nel caso siate interessati. Questo per via del fatto che lo sconto rientra nel volantino Cambia il tuo PC di Unieuro, lanciato di recente.