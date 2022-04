Unieuro fa crollare del 50% e con promo extra il prezzo di un TV Philips 4K

Non c'è solamente la promozione su Samsung Galaxy A32 5G da Unieuro. Infatti, tra le miriadi di iniziative promozionali lanciate dalla ben nota catena, troviamo uno sconto importante su un TV Philips 4K.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, Philips 7000 series 55PUS7406 viene venduto a un prezzo pari a 399 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che il costo del prodotto generalmente sarebbe di 799 euro. C'è dunque un possibile risparmio del 50%, ovvero lo sconto è pari a 400 euro. Già così potrebbe dunque trattarsi di uno sconto non di poco conto.

Tuttavia, non è finita qui, dato che non manca uno sconto extra del 5% direttamente in carrello. In parole povere, basta premere sul pulsante "Aggiungi al carrello" per far scendere il prezzo finale del prodotto a 379,05 euro. Questo significa che c'è un possibile risparmio totale di 419,95 euro. Insomma, capite bene che potrebbe rappresentare una buona occasione per un buon numero di persone.

In ogni caso, la scheda tecnica di Philips 7000 series 55PUS7406 comprende un pannello da 55 pollici e risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), 4 porte HDMI e l'ovvio supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2. Inoltre, come ben potete immaginare, non mancano tutte le funzionalità smart del caso.

Per il resto, approfondendo quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che il prodotto viene venduto a un costo pari a 396,76 euro su Amazon tramite rivenditori. Per quel che riguarda MediaWorld, invece, il prezzo del modello coinvolto è attualmente di 399 euro. Insomma, la doppia offerta avviata da Unieuro può rivelarsi intrigante sotto diversi punti di vista.