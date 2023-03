Unieuro fa crollare del 60% gli auricolari OPPO Enco Buds2

Al netto del volantino Unieuro Ogni Momento è Buono, vale la pena tornare ad approfondire quanto lanciato in termini di sconti dalla popolare catena. Infatti, quest'ultima ha avviato un ampio risparmio sugli auricolari OPPO Enco Buds2.

Più precisamente, il costo del prodotto è crollato del 60%, in quanto ora gli auricolari vengono proposti a un prezzo pari a 19,99 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web si apprende poi che generalmente il costo del prodotto ammonterebbe a 49,99 euro, quindi a conti fatti si tratta di uno sconto di 30 euro.

Potrebbe insomma trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di auricolari True Wireless con supporto al Bluetooth 5.2, in quanto capite bene che il costo è sceso non di poco. Tra l'altro, vale la pena notare, come spesso avviene in questi casi, che anche Amazon ha fatto scendere il prezzo degli OPPO Enco Buds2 a 19,99 euro, dunque potreste eventualmente voler dare un'occhiata anche a quel contesto.

Una proposta simile arriva poi da MediaWorld, dato che anche in questo caso il prezzo è di 19,99 euro. Sembra insomma trattarsi di un buon periodo in generale per mettere le mani sul prodotto. Per il resto, se volete approfondire meglio gli auricolari coinvolti, potreste voler dare un'occhiata al portale ufficiale di OPPO.