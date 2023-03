Unieuro fa crollare del 65% e con sconto extra il TV LG Signature OLED 8K

Non ci sono solamente sconti Unieuro su Samsung Galaxy S23, in quanto la ben nota catena ha lanciato un buon numero di iniziative promozionali generali relative al mondo Tech. Tra queste, si fa notare, anche per le cifre coinvolte, un'offerta relativa a un TV LG Signature OLED 8K.

Più precisamente, il modello LG OLED77Z19LA viene ora venduto a un prezzo pari a 7.999 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Secondo quanto si può leggere sul sito Web della popolare catena operante sul territorio nostrano, precedentemente il costo del televisore ammontava a ben 22.999 euro. Si fa dunque riferimento di base a uno sconto del 65%. I conti non mentono: già così è possibile risparmiare 15.000 euro.

Unieuro propone però anche uno sconto extra del 5% in carrello, dunque basta banalmente premere sul pulsante "Aggiungi al carrello" per far scendere il prezzo finale a 7.629,05 euro (sono già inclusi 30 euro di spese aggiuntive per spedizione di prodotti di grandi dimensioni). Partendo dai succitati 22.999 euro, ne emerge che lo sconto totale è di ben 15.369,95 euro.

Vale la pena notare che si tratta un modello legato all'anno 2021, che offre un pannello con diagonale di 77 pollici e risoluzione 8K (7680 x 4320 pixel). Non mancano 4 porte HDMI e il sistema operativo webOS, quindi sono presenti tutte le funzionalità smart del caso. Certo, si tratta di un modello che rimane costoso, ma il prezzo è di fatto crollato con la doppia promozione Unieuro.