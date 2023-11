Unieuro fa crollare a 799 euro il prezzo di un notebook ASUS con GPU RTX Serie 30

Non ci sono solamente gli sconti Unieuro su laptop Lenovo a poter attirare l'attenzione degli appassionati di tecnologia. Infatti, potreste voler dare un'occhiata anche all'iniziativa promozionale relativa a un notebook ASUS con GPU RTX Serie 30.

Più precisamente, il modello ASUS TUF Gaming F15 FX506HC-HN057W viene adesso proposto a un costo di 799,90 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo portale apprendiamo che usualmente il prezzo consigliato per il dispositivo ammonterebbe a 1.199 euro, dunque non serve effettuare chissà quale calcolo per comprendere che lo sconto è di 399,10 euro.

Capite bene in ogni caso che si potrebbe trattare di un'opportunità ghiotta per più di qualcuno, considerando anche il fatto che si fa riferimento alla fascia di prezzo inferiore ai 1.000 euro. Inoltre, si tratta di un computer portatile in grado di fornire un certo tipo di soddisfazioni in ambito gaming, vista anche la presenza di una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050. Va detto che l'offerta rientra nel volantino Novembre Ti Sorprende di Unieuro, che rimarrà attivo fino all'8 novembre 2023.

Per il resto, facendo riferimento alla scheda tecnica di ASUS TUF Gaming F15 FX506HC-HN057W, di mezzo ci sono anche un processore Intel Core i5-11400H, 16GB di RAM e 512GB di SSD. Il pannello da 15,6 pollici ha risoluzione Full HD, mentre il sistema operativo è immancabilmente Windows 11 Home.