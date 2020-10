Unieuro fa crollare di colpo il prezzo di Samsung Galaxy Note 20

Dopo avervi portato nel mondo delle "iniziative segrete" di Unieuro, torniamo a parlare della nota catena per via di un'offerta interessante in campo tecnologico. Infatti, Unieuro ha fatto crollare di colpo il prezzo di Samsung Galaxy Note 20.

Per chi non lo sapesse, quest'ultimo è stato annunciato a inizio agosto 2020 ed è il "modello base" dell'ultima gamma di flagship dell'azienda sudcoreana. Insomma, si tratta di uno smartphone particolarmente recente, che può fare gola a molti. Il suo prezzo di listino è fissato a 979,90 euro, ma l'offerta di Unieuro lo propone ora a 799 euro. In parole povere, si tratta di uno sconto pari a 180,90 euro. Niente male per un dispositivo arrivato in Italia giusto da qualche settimana.

Il modello messo in offerta da Unieuro è quello 4G e le colorazioni disponibili sono Mystic Gray, Mystic Bronze e Mystic Green. Vi ricordiamo che lo smartphone dispone di 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. In ogni caso, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che anche MediaWorld ha scontato Galaxy Note 20. Infatti, la nota catena vende questo smartphone proprio a 799 euro.

Nel caso ve lo stiate chiedendo, Amazon Italia non è rimasta di certo a guardare. Infatti, anche in questo caso Samsung Galaxy Note 20, sempre nella sua variante 4G, può essere portato a casa a un prezzo pari a 799 euro. Insomma, sembra essere un buon momento per mettere le mani su questo dispositivo, specialmente per coloro che lo stavano tenendo d'occhio sin dall'annuncio.

Cogliamo l'occasione per farvi sapere che, dopo avervi proposto la recensione di Galaxy Note 20 Ultra, in queste settimane stiamo testando anche la "variante base" Galaxy Note 20, ovvero quella trattata in questa notizia. Tuttavia, il modello che abbiamo in prova è quello 5G, mentre le succitate offerte sono riguardanti la variante 4G. In ogni caso, se volete saperne di più in merito a Galaxy Note 20, vi consigliamo di restare sintonizzati sulle pagine di Everyeye Tech: la recensione è in arrivo!