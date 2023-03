Unieuro fa crollare il costo di uno smartphone Motorola del 2022: poche ore

Al netto delle offerte Solo Online di Unieuro, vale la pena soffermarsi anche su altre iniziative promozionali della medesima catena. Infatti, quest'ultima ha fatto crollare il costo di uno smartphone Motorola di tutto sommato recente uscita.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio di quanto proposto da Unieuro, sul portale ufficiale di quest'ultima catena adesso Motorola Moto G42, approdato sul mercato nel corso del 2022, viene venduto a un prezzo pari a 159 euro. Stando a quanto si può leggere sul sito Web di Unieuro, precedentemente il costo del dispositivo era invece di 249,90 euro.

Si fa insomma riferimento a un possibile risparmio del 36%, per uno sconto a conti fatti di 90,90 euro. Vale la pena però precisare che si tratta di un'offerta a tempo valida fino al 3 marzo 2023, dunque avrete a disposizione relativamente poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia per poter usufruire dell'iniziativa promozionale di Unieuro.

Per il resto, se volete approfondire il prodotto coinvolto, potreste voler dare un'occhiata al portale ufficiale di Motorola, in cui potete trovare le specifiche complete dello smartphone. Ad esempio, non mancano 4GB di RAM e un'ampia batteria da 5.000 mAh, che potrebbero potenzialmente fare gola a chi è alla ricerca di uno smartphone Android low cost.