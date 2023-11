Unieuro fa crollare per poche ore il prezzo di un TV Samsung 8K 2023

Andando oltre alle offerte MediaWorld per il Giorno dei Single (tranquilli, potete darci un'occhiata anche se siete fidanzati), vale la pena scendere nel dettaglio di quanto proposto anche da altre catene. Ad esempio, un'offerta Unieuro dalla durata di poche ore fa crollare il prezzo di un televisore Samsung Neo QLED 8K del 2023.

Più precisamente, il modello Samsung Series 7 QE55QN700CTXZT viene adesso venduto a un prezzo pari a 1.799 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che usualmente il costo consigliato per portarsi a casa il televisore ammonterebbe a 2.499 euro, dunque non serve effettuare chissà quale calcolo per comprendere che c'è di mezzo uno sconto di base di 700 euro.

Non è però finita qui, perché solamente per la giornata del 12 novembre 2023 è possibile usufruire di un extra sconto del 22% direttamente in carrello (quest'ultimo viene applicato in modo più ampio a fronte di una spesa minima di 199 euro). Sì, avete capito bene: basta premere sul pulsante "Aggiungi al carrello" per vedere scendere il costo finale a 1.403,22 euro, in modo da poter usufruire di un risparmio totale di ben 1.095,78 euro, a conti fatti. Capite bene, insomma, che potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un televisore 8K, tra l'altro approdato da relativamente poco sul mercato.

Guardando alla scheda tecnica di Samsung Series 7 QE55QN700CTXZT, quest'ultima presenta un pannello con diagonale di 55 pollici e risoluzione 8K (7.680 x 4.320 pixel). Il sistema operativo è il classico Tizen, dunque non mancano tutte le funzioni smart del caso. Per maggiori dettagli, però, potreste voler dare un'occhiata direttamente a quanto indicato sul portale ufficiale di Samsung.