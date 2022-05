Unieuro fa crollare il prezzo di Honor 50 5G con servizi Google: doppia promo

Dopo aver dato un'occhiata a uno sconto Unieuro su notebook con GPU RTX 3050, torniamo ad approfondire una promozione relativa alla popolare catena. Più precisamente, c'è uno sconto legato allo smartphone Honor 50 5G.

Più precisamente, il dispositivo viene attualmente proposto, nel modello da 6/128GB, a un prezzo pari a 299 euro sul sito Web di Unieuro. Di base c'è uno sconto del 43%, dato che in precedenza il prezzo era di 529,90 euro, ma basta aggiungere il prodotto al carrello per ottenere uno sconto extra del 5% e far scendere il costo finale a 284,05 euro, per un risparmio totale di 245,85 euro. Insomma, capite bene che il prezzo del dispositivo è crollato, nonché che potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi stava tenendo d'occhio lo smartphone, che ricordiamo è approdato sul mercato a fine 2021.

Certo, di offerte su Honor 50 5G ce ne sono state diverse nel corso dei mesi, ma i prezzi erano più elevati. Per il resto, ricordiamo che lo smartphone dispone dei servizi Google, dunque sono presenti Play Store e simili. Per intenderci, come potete approfondire nella nostra recensione di Honor 50 5G (uscita a novembre 2021), si tratta del dispositivo che in molti vedono al centro del "rilancio di Honor" (dato che Huawei ha venduto Honor e dunque ora quest'ultimo brand può reintegrare i servizi Google).

Per il resto, abbiamo dato un'occhiata a quanto proposto relativamente al prodotto da parte degli altri principali store online, venendo a conoscenza del fatto che da MediaWorld lo smartphone costa 299 euro ("brandizzato" TIM), nonché che su Amazon Italia il prodotto viene venduto a 286,94 euro. Insomma, sembra trattarsi di un buon momento in generale per mettere le mani sul dispositivo.