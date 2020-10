Unieuro fa crollare il prezzo di Huawei P30, Amazon è superata

Dopo aver trattato l'offerta relativa a Samsung Galaxy S20 FE, torniamo a parlare di promozioni in campo tecnologico. Più precisamente, restiamo nel mondo dei dispositivi mobili, ma ci spostiamo da Unieuro, dato che quest'ultima ha messo in offerta lo smartphone Huawei P30. Spoiler: la nota catena è "in vantaggio" rispetto ad Amazon Italia.

Infatti, Huawei P30 viene venduto a un prezzo di 419 euro sul sito ufficiale Unieuro. Stando a quest'ultimo portale, in genere il prezzo del dispositivo sarebbe pari a 649,90 euro, quindi già così si tratta di un possibile risparmio del 35%, ovvero di 230,90 euro. Tuttavia, non è finita qui, dato che il succitato smartphone rientra nell'iniziativa che consente di ottenere un 5% di sconto extra. In parole povere, basta aggiungere il dispositivo al carrello per far scendere il prezzo a 398,05 euro, per uno sconto totale pari a 251,85 euro.

Dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che MediaWorld avrebbe scontato il prodotto a 449 euro. Tuttavia, al momento in cui scriviamo lo smartphone risulta non disponibile. Per quanto riguarda, invece, Amazon Italia, la versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos propone Huawei P30 a 429,90 euro. Insomma, l'offerta lanciata da Unieuro potrebbe risultare interessante per una certa tipologia di utente.

Per quanto riguarda lo smartphone in sé, vi ricordiamo che si tratta della variante "base" del top di gamma della prima metà del 2019 di Huawei. Si tratta di uno degli ultimi dispositivi di punta dell'azienda cinese a disporre dei servizi Google. Per tutte le informazioni del caso, vi rimandiamo alla nostra recensione di Huawei P30 (pubblicata a maggio 2019).