Unieuro fa CROLLARE il prezzo del notebook gaming con GPU RTX 4050: EXTRA RIMBORSO

Non ci sono unicamente le nuove Offerte Solo Online di Unieuro a poter rappresentare un'occasione interessante per gli appassionati del settore della tecnologia. La popolare catena ha infatti lanciato anche uno sconto importante su un notebook da gaming con GPU RTX 4050.

NOTEBOOK GAMING con RTX 4050 in OTTIMA OFFERTA da UNIEURO

Il modello Acer Nitro V 15 ANV15-51-54ZC viene adesso venduto a 999 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Il prezzo consigliato è di 1.299 euro: lo sconto è di 300 euro. Può trattarsi di un'occasione interessante anche per via del fatto che si rimane nella fascia sotto i 1.000 euro.

L'offerta rimarrà attiva fino all'11 aprile 2024, dato che rientra nel volantino Cambia il tuo PC di Unieuro. È grazie a quest'ultimo che si può usufruire di un'altra iniziativa promozionale interessante, visto che ci sono rimborsi fino a 300 euro facendo ritirare un dispositivo usato. Di mezzo ci sono una valutazione del prodotto e un regolamento: tutti i dettagli sono presenti sul sito Web di Unieuro.

La scheda tecnica del computer portatile comprende, oltre alla scheda video NVIDIA GeForce RTX 4050, un processore Intel Core i5-13420H, 16GB di RAM, 1TB di SSD e un pannello da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1.920 x 1.080 pixel). Il sistema operativo è Windows 11 Home.

Se siete alla ricerca di altre promozioni in ambito Tech, potete consultare la scheda Volantino. In quest'ultima potete infatti trovare, ad esempio, uno sconto Unieuro su un PC fisso HP OMEN. In quel caso la GPU è una NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti.