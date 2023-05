Unieuro fa crollare il prezzo del notebook con RTX Serie 30: grande offerta

Al netto dello sconto Unieuro sulla telecamera IP Xiaomi, vale la pena soffermarsi anche su altre iniziative promozionali lanciate dalla ben nota catena. Infatti, quest'ultima ha fatto crollare il prezzo di un notebook da gaming con GPU RTX Serie 30.

Più precisamente, il modello HP Victus Gaming 15-fa0028nl viene adesso proposto a un prezzo pari a 649,90 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo portale apprendiamo che generalmente il costo del dispositivo sarebbe di 1.349 euro. Si fa insomma riferimento a un possibile risparmio del 51%.

A conti fatti, dunque, lo sconto è di 699,10 euro. Capite bene che si potrebbe trattare di una buona occasione per chi è alla ricerca di un portatile di questo tipo, in grado anche di fornire un certo tipo di soddisfazioni lato gaming grazie alla presenza di una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050. Va detto in ogni caso che la promozione rientra nel volantino Sottocosto di Unieuro, che rimarrà attivo fino al 4 giugno 2023.

Per il resto, la scheda tecnica di HP Victus Gaming 15-fa0028nl include un processore Intel Core i5-12500H, 16GB di RAM e 512GB di SSD. Il pannello è invece da 15,6 pollici e ha risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), mentre il sistema operativo è Windows 11 Home. Non manca il supporto al Wi-Fi 6.