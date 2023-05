Unieuro fa crollare il prezzo di Samsung Galaxy S23 e vi fa volare in Europa

Non ci sono solamente le nuove Offerte Solo Online di Unieuro a tenere banco in ambito di iniziative promozionali Tech. Infatti, la ben nota catena ha lanciato uno sconto importante sullo smartphone Samsung Galaxy S23, offrendo anche dei voli in Europa.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto, il dispositivo viene adesso venduto, nel modello da 8/128GB e in colorazione Phantom Black, a un prezzo pari a 719,90 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo si apprende che precedentemente il costo dello smartphone ammontava a 979 euro. In poco tempo, insomma, il prezzo dello smartphone è crollato del 26%. Non serve chissà quale calcolo per comprendere che il possibile risparmio è di 259,10 euro.

Niente male, considerando anche il fatto che la nostra recensione di Samsung Galaxy S23 è uscita da poche settimane e dunque si fa riferimento a un dispositivo che può essere visto come una novità per il mercato. Tra l'altro, non è finita qui, dato che lo smartphone rientra anche in un'altra iniziativa promozionale, ovvero quella che consente di ottenere biglietti aerei a fronte degli acquisti.

A tal proposito, nell'ambito del volantino di maggio di Unieuro, che rimarrà attivo fino al 25 maggio 2023, viene proposto quanto segue: "ogni 299€ di spesa hai in regalo un volo andata e ritorno in Europa, fino a un massimo di tre voli". Effettuando un rapido calcolo, si comprende subito che acquistando il succitato smartphone si dovrebbero ottenere due voli, ma come sempre in questi casi vi consigliamo caldamente di informarvi per bene in merito al tutto direttamente mediante il portale ufficiale di Unieuro. In ogni caso, capite bene che la situazione può farsi "ghiotta" per più di qualcuno.