Unieuro fa crollare il prezzo di Samsung The Frame TV: 47% in meno e omaggio

Non ci sono solamente promozioni su TV Samsung di una certa fascia da Unieuro, in quanto quest'ultima catena ha lanciato miriadi di altre iniziative promozionali. A tal proposito, non manca uno sconto non male su un modello Samsung The Frame TV.

Più precisamente, il modello Samsung The Frame 32LS03TC viene ora proposto a un costo di 299,90 euro sul sito Web ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, generalmente il costo del prodotto sarebbe di 569,89 euro. Essenzialmente, dunque, c'è uno sconto di 269,99 euro, ovvero il risparmio è del 47%. Questo fino al 1 maggio 2022, in quanto l'offerta rientra nell'iniziativa promozionale Samsung Dream Days.

Tra l'altro, risulta interessante notare che a inizio aprile 2022 il costo del prodotto da Unieuro era pari a 399,90 euro. Insomma, capite bene che la popolare catena ha fatto crollare il costo del televisore. Potrebbe dunque trattarsi di una buona occasione per un certo tipo di utente: ricordiamo che il modello coinvolto dispone di un pannello QLED da 32 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), nonché del sistema operativo Tizen e di funzionalità peculiari come la cosiddetta Art Mode.

A proposito di quest'ultima, che fa diventare il TV una sorta di "quadro", Unieuro propone in omaggio una cornice a scelta (sono disponibili, selezionabili direttamente in carrello, tre colorazioni diverse, a cui potete dare un'occhiata mediante l'apposita pagina predisposta da Unieuro).

Per il resto, dando un'occhiata alle proposte dagli altri principali store online che vendono il prodotto, siamo venuti a conoscenza del fatto che i rivenditori di Amazon Italia propongono il televisore a un costo pari a 336,90 euro tramite rivenditori, mentre il prezzo del televisore da MediaWorld ammonta a 298,40 euro (ma in questo caso non c'è la cornice in omaggio). Insomma, la proposta di Unieuro può risultare intrigante sotto diversi punti di vista.