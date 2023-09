Unieuro fa crollare il prezzo della sedia gaming Acer Predator Rift Essential

Nel contesto del volantino Unieuro di settembre 2023, vale la pena dare un'occhiata anche ad altre iniziative promozionali avviate dalla popolare catena. In questo contesto, infatti, è stato lanciato uno sconto relativo a una sedia da gaming Acer Predator Rift Essential.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dal popolare store e-commerce, il prodotto viene adesso proposto a un costo pari a 149,99 euro. Dal portale di Unieuro si apprende che generalmente il prezzo precedente sarebbe pari a 174,99 euro, mentre il costo consigliato sarebbe di 345,95 euro. Partendo da quest'ultimo, di mezzo c'è un possibile risparmio del 57%.

Si fa insomma riferimento a uno sconto, a calcoli fatti, di 195,96 euro. Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di una sedia da gaming. Quest'ultima viene descritta come imbottita in pelle sintetica da 51 x 51 cm, che dispone anche di due cuscini: uno per il supporto lombare e uno cervicale.

Per il resto, potrebbe magari interessarvi approfondire anche l'esistenza della sedia da gaming NASA, che potrebbe potenzialmente fare gola a chi è alla ricerca di qualcosa di originale in termini di seduta. Tra l'altro, potreste voler sapere che esiste persino una variante della sedia da gaming NASA.